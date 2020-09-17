В ДТП с иномаркой и ПАЗ под Липецком пострадали две женщины

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3314 нарушения Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 83 человека не пристегнулись. 2 916 - превысили скорость.

Накануне, 16 сентября, в Добринском районе на трассе Грязи-Добринка столкнулись "Чери" и "ПАЗ". Пассажирок автобуса 35 и 57 лет с травмами доставили в больницу. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда.

В тот же день в Ельце столкнулись "Тойота" и 69-летний велосипедист. Его с травмами госпитализировали.

В Чаплыгине "Тойота" врезалась в стоящий УАЗ. Последний от удара столкнулся с "ВАЗ-2109". 50-летний водитель иномарки получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили домой.