В Липецке из-за ремонта перестанут работать 3 трамвайных маршрута

В Липецке на 4 дня изменится работа трамваев. Коррективы в расписание внесут в понедельник, 21 сентября. Причина тому - ремонтные работы, которые проведут на трамвайном пути между остановками "памятник Танкистам" и "Речная".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 21, 23, 25 и 29 сентября с 9.30 до 14.00 перестанут ходить трамваи №1, №1к и №5. В этот период времени на маршрут выпустят больше вагонов №2 "Центральный рынок - 21 микрорайон". Перевозить пассажиров от "Стан 2000" до "Дп6" будет автобус.

Более подробную информацию о движении общественного транспорта можно получить в диспетчерской по телефону 31-00-82. Напомним, что в районе ЛТЗ областного центра перекрыли участок улицы 6-й Гвардейской Дивизии. Там продолжается ремонт теплотрассы.