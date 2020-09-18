Tele2 открыла бесплатный кинотеатр под открытым небом для жителей Липецка

Фото: Tele2.

Традиционные кинотеатры открылись в городе совсем недавно и пока работают с ограничениями. Кроме того, теплых дней, чтобы провести вечер вместе с друзьями и родными на свежем воздухе, осталось не так и много. Однако у липчан еще будет такая возможность – оператор мобильной связи Tele2 в очередной раз приятно удивил своим новым проектом. Настоящий кинозал появился на парковке у торгового центра «АШАН Липецк», по адресу улица Белана, 26. Сеансы под открытым небом бесплатны для всех гостей.

– Для нас это прекрасная возможность не только подарить липчанам новые эмоции от просмотра интересного кино, но и продемонстрировать посетителям качество нашего 4G-интернета, – рассказал директор липецкого филиала Tele2 Павел Седых. – Десятки картин различных жанров будут транслироваться онлайн с помощью высокоскоростного интернета Tele2.

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