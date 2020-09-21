Сбербанк проведёт масштабную онлайн-конференцию СберКонф

Сбербанк 24 сентября 2020 года проведёт масштабную онлайн-конференцию СберКонф,
в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажут о
самой масштабной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и
сервисов для клиентов банка и бизнеса.Откроется мероприятие с презентации Президента,
Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа. Посмотреть конференцию можно на специально созданном лендинге мероприятия.
Чтобы зарегистрироваться и получить эксклюзивное приглашение на онлайн-трансляцию,
необходимо оставить электронный адрес на sber.ru/conf.