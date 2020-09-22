Липецк прощается с умершим от корнавируса врачом больницы скорой помощи

Врач городской больницы умер от коронавируса Фото: сайт БСМП.

Сотрудники Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи № 1 прощаются с умершим от коронавируса врачом. Анестезиолог-реаниматолог Александр Деревщиков скончался в понедельник, 21 сентября, в инфекционном госпитале.

– Великолепный организатор, прекрасный врач, настоящий профессионал

своего дела, глубоко преданный своей специальности, отзывчивый и добрый человек, – отзываются коллеги и пациенты.

Как сообщает БСМП, Александр Максимович работал в «красной зоне» отделения реанимации и интенсивной терапии с первых дней возникновения коронавирусного госпиталя. Именно там, где оказывают помощь больным в критическом состоянии, поэтому риск заражения особенно высок.

– Он не умер – он погиб в бою, – говорится в сообщении БСМП, – его добрые дела, высокий профессионализм, горячее сердце, душевное тепло, светлая улыбка навсегда останутся в нашей памяти.