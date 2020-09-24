Под Липецком поймали металлоломщиков, из-за которых сошли с рельсов 8 вагонов

Воры скидывали металлолом на ходу Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецкой области задержали причастных к крупному ЧП на железной дороге в Грязинском районе, которое произошло рано утром 16 сентября. 8 вагонов с металлоломом сошли с рельсов в районе железнодорожной станции «Грязи-Орловские» в 4.12 утра. Происшествие повлияло на расписание поездов дальнего следования.

По данным транспортной полиции, причиной стала кража металлолома. По версии следствия, металлоломщики забрались в открытые товарные вагоны и на ходу принялись сбрасывать вниз содержимое. В процессе между бетонной шпалой и боковой рамой вагона попала железная труба, что и стало причиной схода.

Всего воры сбросили на железнодорожную насыпь около 850 килограмм лома черного металла. Испугавшись последствий, воры сразу сбежали. Подозреваемых уже задержали, ими оказались ранее судимые местные безработные.

«Юго-Восточным Линейным управлением МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ. Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении другого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.