Владелец НЛМК Владимир Лисин возглавил список богатейших людей России

Владимир Лисин возглавил список богатейших людей России Фото: Лия МУРАДЬЯН

В списке богатейших людей России сменился лидер. По данным Forbes его возглавил председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Состояние долларового миллиардера на 29 сентября 2020 года оценивается в $22,8 млрд. Отметим, что в 2019 году Владимир Лисин занимал вторую строчку российского рейтинга, тогда его состояние оценивалось в $21,3 млрд.

На данный момент в мировом рейтинге Forbes Real Time владелец НЛМК занимает 55 место, немного уступая Сьюзан Клаттен – владелице BMW. За год состояние Владимира Лисина выросло на $302 млн – это 1.34%.

Как отмечают эксперты, благосостоянию Лисина способствовал рост акций НЛМК, а также ухудшение положения других миллиардеров в российском списке. На втором месте рейтинга богатейших людей в России сейчас владелец «Норникеля» Владимир Потанин.