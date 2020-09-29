В Липецке на закрытом проспекте Победы первое ДТП с начала ремонта

В Липецке на пока еще закрытом проспекте Победы умудрились не разъехаться две легковушки. ВАЗ-2114 и «Лада-Гранта» каким-то образом не поделили широченную, ровную и почти пустую дорогу неподалеку от памятника Чернобыльцам. На этом участке проспекта 6 полос для движения.

По сути водители обеих легковушек «обновили» дорогу, поскольку это первое ДТП на новом асфальте с момента начала ремонтных работ на проспекте Победы. Последствия аварии сняли на камеру очевидцы, автор ролика также не скрывал удивления. Судя по записи, легковые автомобили столкнулись при повороте. Что именно стало причиной аварии и кто виноват, предстоит разобраться автоинспекторам.

Напомним, что обновленный проспект Победы только собираются открыть в тестовом режиме в октябре этого года.