Карта распространения коронавируса в Липецкой области на 30 сентября 2020 года: число зараженных за сутки растет

В Липецкой области COVID-19 болеют 635 человек Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области растет количество новых случаев заражение коронавирусом за сутки. По данным на 30 сентября 2020 года зарегистрировали 40 новых зараженных COVID-19. Карта распространение вируса в Липецкой области за текущие сутки следующая: 16 зараженных в Липецке, 7 – в Ельце, по 3 – в Грязинском, Елецком и Липецком районах, по 2 – в Добринском и Задонском, о одному – в Данковском, Измалковском, Лев-Толстовском и Становлянском районах.

Вместе с тем за эти же с1утки в Липецкой области выздоровели 23 переболевших коронавирусом человека. Всего с начала эпидемии в регионе заразились 6101 человек, выздоровели – 5423, 43 человека умерли. Последний пациент скончался за текущие сутки.

На лечении остаются 635 активно зараженных жителей области. 569 из них находятся в больницах, 66 – лечатся дома. Также в инфекционных госпиталях лежат еще 492 человека с подозрением на выделение вируса.