В Липецке начались рейды по маскам в автобусах

Без масок в автобусы больше нельзя Фото: Лия МУРАДЬЯН

В эту среду, 30 сентября, в Липецке прошли рейды по масочному режиму в общественном транспорте. Напомним, меры по борьбе с коронавирусом в Липецкой области снова ужесточили на этой неделе, пассажиров предупредили, что без масок в автобусы больше не пустят. Изменения в 159 «коронавирусное» постановление вступили в силу в этот день.

Сотрудники Агентства автомобильного транспорта Липецкой области проверили садоводческие маршруты, которые по большей части пользуются пожилые люди, входящие в зону риска.

Сотрудники агентства следили за пассажирами на остановках «Технический университет», «Кольцо трубного завода» и «Быханов сад». Как сообщили в пресс-службе мэрии, на садоводческих автобусов нарушения не нашли – все водители и пассажиры были в масках.

Но в администрации предупредили, что проверки будут продолжаться.