В ноябре липчане получат бесплатные лекарства для лечения коронавируса

Липчанам выпишут бесплатные лекарства для лечения коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане получат бесплатные лекарства для лечения коронавируса. По данным пресс-службы региональной администрации, такая мера социальной поддержки стартует в ноябре.

Лекарствами обеспечат больных COVID-19, которые лечатся дома. Врач выпишет необходимые медикаменты. Рецепт отобразится в единой информационной системе в соответствующей аптеке. Препараты смогут забрать родственники пациента, соцработники или волонтеры.

Напомним, в настоящее время с коронавирусом борются более 900 жителей Липецка и области. Количество зараженных за все время эпидемии достигло 6 924. Выздоровели 5 825 липчан. Не удалось спасти 56 человек.

Этим утром, 16 октября, стало известно о смерти 62-летней женщины из Тербунского района.