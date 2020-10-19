Ночью в Липецке похолодает до нуля градусов

В Липецке резко похолодает Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке резко похолодает. По данным Росгидрометцентра, уже этой ночью, с 19 на 20 октября, температура воздуха в Липецке упадет до нуля градусов. Во вторник днем обещают максимум +9°С и небольшой дождь. Ветер будет дуть западный со скоростью 8-13 м/с. Атмосферное давление останется в пределах 745 мм ртутного столба.

Уже в середине недели столбик термометра не поднимется выше отметки в +6 градусов днем, а к ночи 21 октября обещают до 2 градусов мороза. Немного потеплеет, до 14 градусов днем, только ближе к выходным. При этом небольшие осадки ожидаются в течение всей недели.

Напомним, что сейчас в многоквартирных домах Липецка включают отопление. Пуск будет проходить 3 дня, в этот период кто-то должен оставаться дома и проверять трубы. Если в четверг, 22 октября, батареи так и останутся холодными, нужно звонить в единую диспетчерскую службу: 8-800-450-48-48. А если и там не отреагируют, то жаловаться в Государственную жилищную инспекцию: 8 (4742) 22-13-16.