Игорь Артамонов поблагодарил медиков региона за работу в период пандемии

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Заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции состоялось в администрации Липецкой области. Его провел глава региона Игорь Артамонов. Он начал свое выступление с обращения к врачам и жителям области. «Мы стоим перед критическим моментом нашей борьбы с коронавирусной инфекцией. Весной липецкие медики одними из первых в стране столкнулись с новой болезнью. Мы прошли через нее успешнее, чем многие другие регионы. Мы и сегодня имеем сравнительно лучшие показатели, чем другие субъекты. Но сейчас мы столкнулись с новой более мощной волной заболевания. К коронавирусу присоединились сезонные болезни. Кратно выросло количество обращений в скорую и к врачам. Продолжаем наращивать наши ресурсы и решать возникающие проблемы», - сказал Игорь Артамонов.

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