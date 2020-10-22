Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 22 октября 2020 года: 78 новых случаев

В ЛИпецке 78 человек заболели коронавирусом за сутки Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на этот четверг, 22 октября, количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличилось. По данным федерального оперативного штаба, за сутки в регионе заболели еще 78 человек. Напомним, что накануне этот показатель был ниже - 77. Большинство случаев зарегистрированы в Липецке - 39 зараженных. В Грязинском районе выявили 7 больных. В Лебедянском и Липецком районах - по 6.

За все время пандемии в области COVID-19 заболели 7 358 жителей. Более 1000 пациентов продолжают лечение. Большинство из них находятся дома. За их состоянием наблюдают медики. Липчан с более тяжелым течением болезни кладут в больницу.

Коронавирус подозревают более чем у 400 человек. С инфекцией справились 6 097 жителей региона. Накануне врачи выписали 114 пациентов.