Под Липецком столкнулись "Газель" и "Лада": пострадали 5 человек

В ДТП в Липецкой области пострадали 5 человек Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 3 052 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 водителей привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Еще 65 человек не пристегнулись во время движения. Автомобилисты 2 613 раз нарушили скоростной режим. Произошло 27 аварий, в которых никто не пострадал.

Накануне, 22 октября, на улице Первомайская в Липецке столкнулись "Киа" и "Ауди". 26-летнего водителя первой иномарки с травмами госпитализировали. Предварительная причина ДТП - одна из машин проехала на красный свет.

В Елецком районе на трассе "Дон" "Киа" врезался в стоящий грузовик "Скания". 51-летний водитель легковушки погиб на месте.

В селе Двуречки Грязинского района "Форд" сбил 12-летнюю велосипедистку. Девочку доставили в больницу.

В Становлянском районе в ДТП попали "Газель" и "Лада-Приора". Пострадали оба водителя - 62 и 23 лет, а также три пассажира "Приоры" - 19, 34 и 38 лет. Пожилому водителю оказали помощь и отпустили. Остальных госпитализировали.