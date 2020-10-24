Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 24 октября 2020 года: выписали еще 96 человек

Общее число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 24 октября 2020 года составило 6 329 человек. За минувшие сутки медики выписали еще 96 пациентов. Результаты анализов показали, что они здоровы.

За все время пандемии в Липецкой области выявили 7 520 случаев заболевания COVID-19. Этим утром в региональном оперштабе сообщили о новых заразившихся - их 82. В Липецке диагноз подтвердился у 30 человек. В Грязинском районе - у 16 жителей. В Добринском районе зафиксировано 6 новых случаев. В Елецком и Липецком районах - по 5. В Задонском и Тербунском районах заразились 4 человека. В Данковском районе 3. В Чаплыгинском и Хлевенском районах - по 2. В Ельце, Воловском, Измалковском, Усманском и Лев-Толстовском районах - по 1 заболевшему.

Лечение продолжают 1 126 липчан. Из них 386 пациентов лежат в больницах. На дому медики наблюдают 740 жителей. Умерли 65 человек.