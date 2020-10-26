Улучшение качества работы Сбербанка отметили большинство клиентов

Согласно опросу 53% клиентов отметили улучшения в работе ПАО Сбербанк в последние 3–5 лет, 67 % назвали работу банка отличной или хорошей. Отрицательную оценку дали только 5%. Среди улучшений были названы: повышение уровня обслуживания; хорошее отношение к клиентам; удобные мобильные приложения и новые продукты; отсутствие очередей.

59% опрошенных знают или что-то слышали о ребрендинге и новом бренде «Сбер».

Опрос проходил 3-4 октября 2020 года по телефону среди граждан РФ 18 лет и старше. В нём приняло участие 1000 респондентов. Ознакомиться с полными результатами опроса можно по ссылке.