В зоопарке Липецка у пары зубров родился малыш

В Липецком зоопарке у зубров родился детеныш Фото: Липецкий зоопарк

В зоопарке Липецка пополнение. У пары зубров Мушкета и Ивушки родился малыш. Как сообщили в пресс-службе зверинца, счастливая мама ни на минуту не отходит от своего сыночка.

Беременность у самки зубра длится 9 месяцев. После нескольких часов после рождения детеныш уже может ходить. Малыши рождаются с красноватым мехом. Спустя некоторое время мех темнеет и становится шоколадно-коричневым.

Напомним, что питомцы зоопарка уже переехали в теплые павильоны. На свежем воздухе остались совы, грифы, степные орлы и могильники. Этим птицам холод не страшен. Морозов не боятся павлины, страусы, журавли и фазаны. В привычном месте перезимуют тигры, рыси и леопарды.