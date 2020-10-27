Вице-премьер Марат Хуснуллин сегодня провёл видеосовещание с Игорем Артамоновым

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Заместитель Председателя Правительства РФ провёл видеосовещание с главой администрации Липецкой области. Марат Хуснуллин и Игорь Артамонов обсудили планы по развитию дорожного и жилищного строительства в трёхлетней перспективе.

Глава региона доложил о ходе реализации национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день Липецкая область демонстрирует хорошие данные по вводу жилья на душу населения среди субъектов РФ, а показатель федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 117 благоустроенных общественных пространств, в 2020 году будет перевыполнен – в регионе создадут 158 территорий. Благодаря участию Липецкой области в программе «Стимул» более чем на 60% построена полилингвальная школа в новом микрорайоне Липецка.

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