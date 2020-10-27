Составлен фоторобот мужчины, изнасиловавшего студентку в Липецке

В минувшее воскресенье, 25 октября, в Липецке изнасиловали 19-летнюю липчанку. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, происшествие случилось в районе улицы Полиграфическая. Сзади к студентке подошел неизвестный мужчина и схватил за шею. Он потащил несчастную в овраг, где и изнасиловал. Затем похитил из сумки 1 000 рублей и скрылся.

Липчанка тут же обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 Ук РФ "Изнасилование", ч.1 ст.132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера" и ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж".

Со слов девушки специалисты составили фоторобот злодея. На вид ему 30-35 лет, среднего телосложения, европейской внешности, рост 175-180 сантиметров. На нем была куртка до пояса и вязаная шапка.

Всех, кто узнал мужчину или располагает о нем какой-либо информацией, просьба сообщить в следственные органы или полицию по телефонам: 8 (4742) 34-36-09 или 02.