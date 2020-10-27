В липецком Росреестре проходят обыски

В этот вторник, 27 октября, в Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Липецкой области нагрянули следственные органы. Источник сообщил "КП-Липецк", что в региональном Росреестре прошли обыски. Однако, официальных комментариев относительно ситуации пока нет.

Напомним, что в 2019 году липецкое Управление попало под два уголовных дела: по ст.239 УК РФ - халатность с причинением особо крупного ущерба и ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Росреестр переоформил без собственника здание в центре Липецка за 7 млн рублей.

Речь идет о нежилом здании под магазин площадью 400 кв.м. на улице Зегеля - рядом с Пенсионным Фондом. Собственник, внезапно лишившись помещения, обратился в прокуратуру. Оказалось, что здание переоформили в МФЦ без участия владельца.