Липчане забеспокоились, куда делись деньги за школьное питание

После смены поставщика питания в школах Липецка забеспокоились родители. Напомним, мэрия провела торги - выиграла "Смоленская кулинарная компания". Она уже обслуживает 7 учебных заведений. Контракт заключили на 2 месяца.

Теперь липчан интересует вопрос - что будет с деньгами, которые остались на счетах прежней фирмы? В пресс-службе городской администрации сообщили, что переживать не стоит. При переходе школы к новому поставщику все данные учащихся, в том числе счета и деньги, переходят к компании.

За процессом родители могут следить в электронном дневнике. Если на счете появится "0", значит операция запущена. Деньги скоро появятся.

Дополнительные вопросы можно задать в департамент образования по телефону 30-96-40. Обращаться к Пашаевой Оксане Митрофановне. Также задать интересующий вопрос можно председателю департамента Светлане Бедровой в ее инстаграм.