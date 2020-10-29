Школьников Липецка будет кормить новая компания

В школах Липецка сменился оператор питания. По словам председателя департамента образования Светланы Бедровой, в октябре заканчивается контракт с предыдущей фирмой. Напомним, что на поставщика неоднократно жаловались родители. В соцсетях липчане писали, что у детей после школьных обедов болят животы. А в 2019 году в пищеблоке школы №7 нашли кишечную палочку. Фирму оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Администрация Липецка провела торги. Их выиграл оператор питания "Смоленская кулинарная компания". Контракт заключили на 2 месяца - до 2021 года. Затем вновь будут торги.

Новая фирма уже начала работу. Питание организовано в 7 школах города. К обслуживанию еще 40 специалисты притупят в ближайшее время. Кстати, в 9 учебных заведениях работают другие компании. Еще 8 кормят школьников самостоятельно.