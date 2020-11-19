Бесплатные лекарства для больных COVID-19 в Липецкой области: препараты будут приносить врачи

В этот четверг, 19 ноября, в Липецке проходит заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, федеральная дотация в 42,6 млн рублей, выданная на лекарства для ковидных больных, законтрактована.

Первая партия на сумму 15,5 млн рублей уже поставлена и раздается. С начала ноября в регионе выдали 1 447 рецептов на бесплатные препараты для лечения COVID-19 почти на 1 млн рублей.

Кстати, появился приказ от областного управления здравоохранения. Врачам поликлиник разрешили приносить лекарства больным домой. Так, не придется обращаться в аптеку.

Напомним, что липчане, болеющие коронавирусом, но находящиеся дома, имеют право на бесплатные лекарства. Кому положены и как их получить, можно прочитать здесь.