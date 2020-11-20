Днем в Липецке ограничат движение трамваев №1 и №5

В эту пятницу, 20 ноября, в Липецке на время приостановят движения трамваев №1 "Центральный рынок - ДП 6" и №5 "Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000". С 11.00 до 13.00 в районе пересечения улиц Краснозаводская и Металлургов будут опиливать деревья. Это помешает движению электротранспорта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, во время работ трамвай №1 будет двигаться по двум схемам - "Центральный рынок - 21 микрорайон" и "ДП 6 - улица Чехова". Трамвай №5 проедет по маршруту "Кольцо 9 микрорайона - 21 микрорайон".

Как только опиловку завершат, транспорт вновь пустят по привычным схемам.

Напомним, что изменилось расписание автобуса №30. В зимнее время по вечерам транспорт будет ездить чаще. Кстати, на маршрут вышли новые машины.