Пропавшая в Липецке 13-летняя школьница нашлась

В Липецке нашли пропавшую накануне школьницу. 13-летняя девочка исчезла еще 22 ноября днем. В 14.00 она вышла из дома на улице Гагарина и больше родные её не видели. Подростка искали в течение двух дней родственники, сотрудники полиции и волонтеры.

Как сообщили волонтеры «Поиска пропавших детей», к вечеру 24 ноября девочка нашлась. Ее уже благополучно вернули домой. В настоящее время по факту исчезновения проходит проверка. Правоохранительным органам предстоит установить, почему школьница ушла из дома, где была все это время и не произошло ли с ней ничего криминального в отсутствии взрослых. Также стражи порядка выяснять, какие условия у ребенка в семье.