В Липецке ребенок попросил Деда Мороза уничтожить коронавирус

С 18 ноября в Липецке работает почта Дедушки Мороза. Новогодний ящик для посланий установили в детском парке "Сказка" рядом с игровым городском.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, меньше чем за неделю на почту волшебника пришло более 100 писем. В основном, юные липчане просят игрушки. Мальчики хотят в подарок роботов и трансформеров, а девочки - кукол и косметику. Есть и те, кто просто благодарит Деда Мороза, не прося подарков. В одном из писем ребенок пожелал, чтобы исчез коронавирус.

Напомним, новогодняя почта будет работать до 15 декабря. В письме нужно указать ФИО, а также точный адрес с индексом. Кстати, бородатый волшебник порадует в этом году не только детишек, но и взрослых. Для липчан старше 14 лет организовали акцию "Читающий Дед Мороз". Подробности здесь.