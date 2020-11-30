В Липецке 5 классов остаются на дистанке из-за карантина

Липецкие школы вернулись с плановых каникул. Все 64 образовательных учреждения областного центра ведут занятия в традиционной форме.

По информации пресс-службы городской администрации, на дистанционном обучении остаются 5 классов из 5 школ Липецка. Дома находятся 140 учеников. Напомним, что карантин вводится в классах, где заболеваемость ОРВИ превышает 20%. Школьники неделю обучаются дома в онлайн-формате. Через неделю они возвращаются в школу.

Родители по желанию могут перевести своих детей на дистант. Для этого нужно написать заявление и отнести его в учебное заведение. Так поступили более 200 липчан.

В настоящее время число заболевших среди ребят не превышает 5%. Среди учителей - 6,4%.