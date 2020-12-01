В лесах Липецкой области усилили охрану сосен и елей

В лесах Липецкой области дежурят специалисты лесхоза и полиция Фото: Юлия КЛЮЕВА

Специалисты управления лесного хозяйства Липецкой области стали жестче следить за незаконной вырубкой хвойных деревьев к Новому году. Они выходят в рейды совместно с полицией.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, с 1 по 31 декабря в лесничествах будут дежурить мобильные группы. На федеральных трассах и дорогах, проходящих через лес, установят стационарные посты. Вдоль дорог появятся аншлаги, на которых укажут размер штрафа за незаконную рубку сосен и елей. Так, за одно дерево злодею придется заплатить 5 946 рублей.

Напомним, что в Липецке елочные базары откроются 20 декабря. В областном центре появятся 78 мест продажи сосен и елей. Адреса можно посмотреть здесь.