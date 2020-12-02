Коммунальная авария в Липецке: жители Университетского остались без тепла и горячей воды

В эту среду, 2 декабря, в Липецке произошла коммунальная авария. Во время обхода теплосетей сотрудники "Квадры" обнаружили повреждение на трубопроводе по улице Московская. Как сообщили в пресс-службе компании, на месте уже работает бригада специалистов и техника.

Из-за этого жителям микрорайона "Университетский" отключили тепло и горячую воду. Ремонт на трубопроводе стартовал в 10 часов утра. Когда в домах липчан вновь потеплеет, пока неизвестно.

Напомним, что в этот день многие жители областного центра остались без холодной воды. Под массовое отключение попали более 70 улиц. Подробности горожане могут узнать в центральной диспетчерской АО "ЛГЭК" по следующим телефонам: 175 и 236-175.