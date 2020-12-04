За сутки в Липецкой области выздоровели 66 человек с COVID-19, заразились – 145

В Липецкой области продолжает расти количество зараженных короанвиурсом в сутки, также растет смертность среди людей старше 65 лет. По данным на 4 декабря в регионе за сутки заразились 145 человек и три пациента умерли. Одновременно выздоровели за этот день 66 пациентов.

Карта распространения COVID-19 в Липецкой области за день следующая: 99 зараженных за день в Липецке, 13 – в Красниснком районе, по 10 – в Ельце и Лев-Толстовском районе, по 2 зараженных – Грязинский, Добринский, Елецкий, Чаплыгинский районы, по одному – Данковский, Добровский, Липецкий, Становлянский и Усманский районы.

Общие данные по коронавирусу в Липецкой области на 4 декабря с начала пандемии – 11795 зараженных, 9492 выздоровевших, 128 умерших, 2175 – на лечении.