Рейд по рекам Липецка: рыбаки игнорируют запрет о выходе на лед

В Липецке стартовали зимние рейды по соблюдению правил безопасного поведения на водоёмах Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту пятницу, 4 декабря, в Липецке прошел рейд по водоемам. Сотрудники управления по делам ГО и ЧС, МЧС и УГПСС региона, а также отдела охраны окружающей среды проверили, как липчане соблюдают правила безопасности.

Напомним, что жителям города запретили выходить на лед до весны. Соответствующее постановление подписала мэр Липецка Евгения Уваркина. К тому же, в регионе только начался ледостав. Но рыбаков это не останавливает. Они уже освоили затон возле пляжа в районе ЛТЗ.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, наказывать рублем любителей зимней рыбалки не стали. Пока. Их предупредили об опасности неокрепшего льда, провели профилактическую беседу. Беспокойство спасателей не беспочвенно. За период с конца ноября и до настоящего момента под лед провалились трое рыбаков. Все они погибли.