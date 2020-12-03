Под Липецком рыбак вышел на неокрепший лед и провалился

Под Липецком рыбак провалился под лед Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области произошла трагедия. В Елецком районе утонул мужчина 1954 года рождения. Его труп без насильственной смерти обнаружили в пруду.

Как сообщили в администрации Елецкого района, несчастный поехал на машине на рыбалку. Лед был еще тонкий. Мужчина провалился и не смог выбраться.

Это не первый случай гибели на водоеме. Только на прошлой неделе утонули двое - мужчина на реке Чамлык и рыбак на Матырском водохранилище. Напомним, что липчанам запретили выходить на лед до апреля 2021 года. За нарушение - штраф от 500 до 1000 рублей. Закрылась навигация для маломерных судов.

Жителей Липецка и области просят быть осторожнее. На реках только начался ледостав. Толщина корки всего 1-2 сантиметра. Безопасной считается толщина от 10 сантиметров.