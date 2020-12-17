МВД показало видео, как вооруженные грабители в форме полиции в Липецке вынесли из офиса 3.5 млн рублей

МВД показало видео дерзкого ограбления в Липецке. Преступление произошло 21 ноября, когда трое вооруженных людей ворвались в офис «Торговой компания «Мегаполис» и унесли 3 млн 685 тысяч рублей.

«Следствием установлено, что трое злоумышленников в масках ворвались в офис коммерческой фирмы и связали охранника. Разбив окно кассы, они распылили газовый баллончик и, угрожая кассиру пистолетом, похитили два сейф-пакета с выручкой. Сумма ущерба превысила 3,5 млн рублей. Налетчики попытались скрыться, однако были задержаны полицейскими недалеко от места происшествия», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, грабители тщательно готовились к нападению. Они использовали камуфлированную одежду и полицейскую форму. При задержании в машине нашли два сигнальных пистолета. Один переделанный под стрельбу боевыми патронами и боеприпасы к нему. Награбленные деньги тоже нашли.

На кадрах, которые опубликовала полиция видно, как бандиты собирают пакеты с деньгами, наставив на кассира пистолет. Разбогатели они ненадолго – полиция задержала их почти сразу недалеко от места преступления.

«Следственным управлением УМВД России по Липецкой области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162 и 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточнила Ирина Волк.

Полиция полагает, что это не первый их налет на территории региона.