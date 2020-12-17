К поискам пропавшей 15-летней школьницы в Липецке подключился Следственный комитет

В Липецке ищут пропавшую 15-летнюю школьницу Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Следственный отдел по Советскому округу Липецка начал доследственную проверку по факту пропажи 15-летней школьницы. В минувшую среду, 16 декабря, Симонова Софья Владимировна около 12 часов дня ушла из дома в Елецком микрорайоне. Последний раз ее видели в центре города в ресторане по улице Скороходова.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, родители девочки пытались найти ее самостоятельно, но тщетно. Тогда они обратились в правоохранительные органы. Кстати, школьница уходит из дома не в первый раз.

Следственный комитет проводит комплекс проверочных и оперативно-розыскных мероприятий, чтобы определить, где находится пропавшая. Напомним, что к поискам подключились волонтеры.

Софье на вид 15-18 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Школьница вышла из дома в разноцветной куртке, черной шапке и толстовке того же цвета с капюшоном. С собой девочка взяла светло-розовый рюкзак.

Тех, кто видел Софью или знает где она находится, просят позвонить по телефонам 02- полиция, 123 – Следственный комитет, 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры.