Липчане уже несколько недель переживают за медведями из зоопарка. Животные долгое время не могли уйти в зимний сон. Как сообщили в пресс-службе липецкого зверинца, Мишка все-таки уснул. Вслед за ним 9 декабря улеглась в берголу и его супруга Машка. Однако, после нескольких дней медведица вновь вышла из своего зимнего укрытия.Уже 23 декабря, а Маша регулярно гуляет по вольеру, оставляет следы на снегу. Медведицу продолжают держать на строгой диете, чтобы окончательно не сбить режим сна. Летом и осенью косолапых усиленно откармливали, чтобы они запаслись жиром на зиму. Им давали овощи, яблоки, мед с хлебом, рыбу, каши на мясном отваре. Теперь же у обитателей зоопарка период голодания.