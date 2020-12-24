В Липецкой области у мужчины нашли наркотики. Это произошло в Лев-Толстовском районе, в квартире дома по улице Садовая. Сотрудники полиции изъяли у 40-летнего жителя 171,4 г запрещенного вещества. Экспертиза установила, что это марихуана. По словам подозреваемого, он хранил наркотик для личного употребления.Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ \\"Незаконное хранение, перевозка, изготовление наркотических средств\\". Максимальное наказание по данной статье - до 10 лет лишения свободы.Напомним, что минувшим вечером, 23 декабря, в Липецке сбили ребенка. 12-летняя девочка попала под колеса \\"Лады Гранты\\" прямо на пешеходном переходе со светофором. Подробности здесь.