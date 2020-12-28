В минувшие выходные 60 машин спецтехники убирали снег с улиц Липецка. На дороги посыпали около 1 000 тонн песоколяной смеси и 120 тонн технической соли. По данным пресс-службы мэрии, вывезли 1 800 кубометров снега.Несмотря на то, что осадков в ближайшие сутки не ожидается, техника продолжит вывозить снег с дорог. Особое внимание специалисты управления благоустройства уделяют очистке остановочных павильонов и заездных карманов.Напомним, что на днях в объектив камер попала снегоуборочная машина в районе остановки \\"улица Титова\\". Снег ссыпали в кузов, но он падал обратно на дорогу. Видимо, водитель машины был не так внимателен, как липчане, проходящие мимо. Подробности здесь.