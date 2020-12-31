В Липецке появился новогодний электротранспорт. Специалисты украсили трамваи №2 и №5. На вагонах появились поздравительные надписи, снежинки, елочки, снеговики и ангелочки.В департаменте транспорта считают, что праздничные трамваи добавят городу новогодней атмосферы, а липчанам поднимут настроение. Как сообщили в пресс-службе мэрии, если наклейки не испортятся, то они будут украшать транспорт до конца января.Горожан ждет еще один сюрприз. С 14.00 этого четверга, 31 декабря, в трамваях будут поздравлять с наступающим Новым годом. А на Рождество, 7 января, в одном из вагонов будут звучать праздничные песни.Напомним, что с 11 января проезд в липецких автобусах можно будет оплачивать с помощью банковских карт и телефонов. Подробности здесь.