Вандалы испортили новогоднюю инсталляцию в Липецке. Злодеи вновь повредили световые гирлянды полярных медведей, стоящих у СК \\"Звездный\\". У большого мишки сломали каркас передней лапы.Скорее всего, кто-то наступил на лапу, чтобы дотянуться до головы животного. В \\"Липецкгорсовете\\" сообщили, что порыв небольшой. К вечеру специалисты все починят, и липчане смогут вновь сфотографироваться на фоне светящихся фигур.Напомним, что полярных медведей уже ломали в конце 2020 года. В декабре в конструкции маленького хищника вандалы пробили 3 дыры, порвали мишуру и гирлянды. Липчан просят бережнее относиться к новогодним украшениям. Не залезать и не наступать на объекты, не ломать их.