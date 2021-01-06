За текущие сутки, 6 января, в Липецкой области зарегистрировали 172 новых случая коронавирусной инфекции. Выздоровели за тот же период 76 жителей региона. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 16 931 зараженных, выздоровели 12 592 пациентов. 275 пациентов скончались.На данный момент в Липецкой области на лечении находятся 4 160 больных COVID-19. Большинство из них переносят вирус в легкой форме и лечатся дома. В больницах с диагнозом «коронавирусная инфекция» остаются около 1300 зараженных.Напомним, что в Липецке проходит вакцинация от коронавиурса. Записаться на вакцинацию можно по телефону диспетчерской службы: 8-800-450-48-48 или 122. Диспетчеры выберут удобное время и объяснят в какую поликлинику идти. Вакцинация бесплатная.