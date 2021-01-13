В Липецке в парке Металлургов неизвестные испортили фотовыставку \\"Сердечные\\". На стендах изображены специалисты за работой - от стоматологов до работников \\"красных зон\\" в инфекционных госпиталях.Вандалы попали в объектив видеокамеры. Парни, видимо, играли в хоккей в парке. После компания с клюшками подошла к стендам. Один из юношей начал бить по ним шайбой.Как сообщили в администрации парка, на стендах появились огромные царапины и дыры. Руководство обратилось в полицию. Хулиганов хотят найти и привлечь к ответственности.Напомним, что вандалы орудовали и в новогодние праздники. У ДС \\"Звездный\\" неизвестные повредили полярному медведю лапу. А зайцу возле ОКЦНТиК оторвали второе ухо. Об актах вандализма липчан просят сообщать в полицию.