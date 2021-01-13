Суд вынес приговор бывшему директору ныне обанкротившейся АО «Липецкая ипотечная корпорация» – его признали виновным на части 2 статьи 199.2 УК – скрытие денег от налогов в особо крупном размере.Согласно материалам дела, последний экс-директор скрыл более 3 млн. рублей, несмотря на задолженность перед налоговой. Вместо этого он расплатился перед контрагентами через третьих лиц.Следствие доказало, что это сделали умышленно, направив деньги на платежи, которые не имели приоритета. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, суд приговорил бывшего руководителя в штрафу в 200 000 рублей. Но виновного освободили от ответственности из-за истечение срока давности.Напомним, что в Воронеже продолжается процесс над предыдущим руководителем, первым директором ЛИКа, которого судят за мошенничество, коммерческий подкуп и отмывание денег.