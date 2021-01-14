В этот четверг, 14 января, в Липецке произошла коммунальная авария. Сотрудники ПАО \\"Квадра\\" обнаружили повреждение на трубопроводе по улице Стаханова. Из-за этого отопление отключили по адресам: улица Стаханова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29а, 31а; 60 лет СССР, 24, 24а, 28, 30; Петра Смородина, 2, 4а, 6, 8, 10, 14; Водопьянова 23, 23а, 25, 25а, 29а, 29, 31.Как сообщили в пресс-службе организации, на месте порыва уже работает ремонтная бригада с техникой. Когда в домах липчан вновь потеплеет, пока неизвестно. Точное время объявят чуть позже.Напомним, что этим днем некоторым жителям областного центра также отключили холодную, горячую воду и свет. Подробности можно узнать здесь.