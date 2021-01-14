Из-за порыва на улице Стаханова в Липецке отопление отключили не только в жилых домах. Напомним, в этот четверг, 14 января, похолодало в квартирах по улицам Стаханова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29а, 31а; 60 лет СССР, 24, 24а, 28, 30; Петра Смородина, 2, 4а, 6, 8, 10, 14; Водопьянова 23, 23а, 25, 25а, 29а, 29, 31.Также без отопления остались школы №42 и №68, а также детские сады №133, №135 и №137. По данным городского департамента образования, в учреждениях сохраняется тепло, поэтому занятия продолжаются. Однако, если отопление не включат в ближайшие часы, уроки могут приостановить.Как сообщили в пресс-службе ПАО \\"Квадра\\", на месте повреждения трубопровода работает ремонтная бригада. Завершить работы они планируют в этот же день. Дополнительную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской компании по номеру 30-66-66.