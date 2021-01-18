В Липецке назначили нового заместителя главы администрации. Вице-мэром Липецка стала 38-летняя Ирина Артемова. Она сменила Ольгу Углеву, которая уволилась в конце прошлой недели, проработав в должности меньше года.Ирина Артемова вступила в должность с этого понедельника, 18 января. Распоряжение подписала мэр Липецка Евгения Уваркина. Новый вице-мэр будет отвечать за экономическое развитие, управление потребительского рынка, муниципального заказа и информационных технологий, а также имущественных и земельных отношений.Ирина Владимировна Артемова родилась 7 июня 1982 года в Липецке, замужем, воспитывает троих детей. Окончила ЛГТУ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Работала в должности старшего инспектора кредитования физических и юридических лиц липецкого отделения «Сбербанка», а затем начальником отдела. В 2020 году трудилась в должности заместителя директора Центра развития инвестиционного потенциала в особой экономической зоне.