Этой ночью, 19 января, в Липецке прошли Крещенские купания. По данным пресс-службы мэрии, окунуться в прорубь пришли 1 400 человек. Напомним, работали 2 купели - на Центральном пляже и пруду 3-его участка ЛТЗ.На городском пляже насчитали около 1 000 липчан. На пруду 3-его участка - 400. Происшествий в воде и на берегу не зафиксировали.Как уже писала \\"КП\\", на Крещенские купания пришло гораздо меньше горожан, чем ожидалось. Если к полуночи в ледяную воду на Центральном пляже окунулись чуть больше 150 человек, то в 2020 году - почти 1 000. Скорее всего, липчан отпугнули ограничения по коронавирусу и крепкий мороз. Ночью термометр показывал более 20 градусов мороза.