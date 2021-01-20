Начальник управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области

В Липецкой области новый начальник управления культуры и туризма. Его возглавила Кристина Наролина. Как сообщили в пресс-службе управления, соответствующее распоряжение подписали 15 января. Ранее она находилась в должности исполняющего обязанности начальника - чуть больше года.

Кристина Наролина родилась 13 апреля 1990 года в Липецке. В 2020 году закончила Российский университет дружбы народов. Квалификация - референт-переводчик с английского языка на русский по гуманитарным специальностям. Также получила диплом по специальности "Государственное и муниципальное управление". С 2014 по 2019 год работала советником замгубернатора Липецкой области. Не замужем, детей нет.

Напомним, что на этой неделе изменения произошли и в городской мэрии. С 18 января замглавы администрации Липецка назначили Ирину Артемову. Соответствующее распоряжение подписала мэр Евгения Уваркина. Ирина Артемова будет отвечать за вопросы экономического развития города, имущественных и земельных отношений.