В Липецке волонтеров просят помочь медикам, делающих прививки от коронавируса

В поликлиники Липецка приглашают волонтеров. Медикам нужна помощь из-за большого количества желающих сделать прививку от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе мэрии, неравнодушных липчан просят помочь организовать процесс.

Они будут встречать желающих привиться на входе, измерять им температуру, помогать заполнять анкеты и опросные листы перед вакцинацией. Специальных требований к волонтерам не предъявляют - возраст и образование не имеют значения. Часы занятости обговорят с каждым отдельно.

Чтобы стать волонтером, нужно зарегистрироваться по ссылке, либо обратиться в отдел по работе с молодежью по адресу: Липецк, улица Советская, 5. Телефоны 23-96-93, 23-96-46. Напомним, что прививку от COVID-19 сделали 16 335 жителей Липецкой области. Подробности здесь.