В Липецке появилась теплая остановка с местом для свиданий

В Липецке появилась теплая остановка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке в полную силу заработал новый остановочный павильон. Его установили еще в сентябре в районе Центрального рынка. Но открылся он только на днях. На объект зашли два арендатора.

Теперь липчане не замерзнут, пока будут ждать автобус. Они смогут погреться в теплом павильоне площадью 30 кв.м. Там же расположилась кофейня и пекарня, места для сидения.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это первая теплая остановка в областном центре. И, скорее всего, не последняя. Аналогичные павильоны планируют установить и в других районах Липецка.

Напомним, что в Липецке планируют оборудовать площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья. Она появится в сквере на улице Неделина. Подробности тут.